Google prawdę ci powie

Wyszukiwarka Google to w Polsce zdecydowanie najpopularniejsza strona. Z danych Gemius (wrzesień 2016 r.) wynika, że korzysta z niej 96,3 procent polskich internautów. Większość z nich nawet nie umie sobie wyobrazić życia, jakie było zanim powstał Google. Mała, niepozorna wyszukiwarka przekształciła się w jedno z podstawowych narzędzi człowieka i diametralnie zmieniła sposób, w jaki docieramy do informacji i z nich korzystamy.

W przeprowadzonych jakiś czas temu badaniach, Google poprosiło antropologów cyfrowych o sprawdzenie w jaki sposób korzystamy każdego dni z wyszukiwarki. Oczywiste było, że wpisujemy czasami proste, życiowe pytania np. „jak zmyć plamę z wina”, a czasami szukamy odpowiedzi na bardziej fundamentalne kwestie np. „kim chcę zostać”. Ale dlaczego? Specjaliści mają w tej kwestii swoją opinię. Ich zdaniem wyszukiwarka to narzędzie, z pomocą którego pogłębiamy wiedzę, przechodzimy do działania, ale – i to niezwykle ważne - rozwijamy się i odkrywamy siebie.

– Od najdawniejszych czasów ludzie stale poszukiwali odpowiedzi i próbowali odkrywać samych siebie. Wyszukiwanie w internecie faktycznie przejęło te zadania i zapewniło nam dostęp dosłownie do wszystkiego – informacji, produktów, znajomości itd. – podsumował biorący udział w badaniach behawiorysta dr Brett Kennedy.

Google nie ujawnia dobowej liczby wyszukiwań, które obsługuje, szacuje się jedna, że jest to minimum 5,5 biliona! Oto najciekawsze, związane z naszym słowem-kluczem „czy”, które wpisują w wyszukiwarkę polscy internauci. Przyznaj, ile z nich zdarzyło ci się sprawdzić w Google? ;-)